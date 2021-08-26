Іванові вже 4 роки, однак досі він з'являвся з батьками на світських заходах чи інших подіях. Інколи Катя Осадча та Юрій Горбунов публікують в мережі фото з сином, однак не показують його обличчя.

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Інтерв'ю Юрія Горбунова

Катя та Юрій готували сина до народження ще однієї дитини. Ведучий зізнався, що Іван дуже чекав на народження малюка і хотів, щоб це був саме братик. Тепер, щоб провести час з новонародженим, Іван навіть відмовляється гратися на дитячому майданчику й просить дати йому роботу.

Він щасливий, що зараз у будинку такий шум. Іван носить братика, допомагає пеленати і навіть сказав: "Мамо, завантаж мене роботою з братиком, щоб я також був зайнятий",

– поділився Горбунов.



Юрій Горбунов з сином на обкладинці журналу / Фото "Каравану"

Наразі подружжя ведучих не розсекречує імені малюка. Юрій лише зізнався, що сина ласкаво називають: "Наш маленький Лев", оскільки він народився під знаком Лева.

Про вагітність Горбунов та Осадча дізналися несподівано. Ця новина стала приємним подарунком на новорічні свята: "Ми обоє мріяли про ще одну дитину. Хоча не очікували, що це станеться саме тоді. Під час новорічних свят Катя сказала: "Щось я стала дуже чутливою до різних запахів: і те не подобається, і те. А тут взагалі кухнею пахне". Я сказав: "Катю, ти що?!". І у відповідь почув: "Точно! Я сама себе не впізнаю". Ось так ми й дізналися про те, що в нас буде поповнення".

Нові фото Горбунова з сином Іваном

Зірковий чоловік знявся в атмосферній фотосесії з первістком. Зйомка відбувалася на території маєтку Осадчої та Горбунова та в їхньому будинку.



Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото "Каравану"



Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото "Каравану"



Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото "Каравану"



Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото "Каравану"



Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото "Каравану"



Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото "Каравану"