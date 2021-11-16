Юрій Горбунов показав, як доглядає за молодшим сином: миловидне фото
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Український телеведучий Юрій Горбунов поділився з підписниками новим фото з молодшим сином. Він показав, як доглядає за молодшим сином, коли дружина перебуває на роботі.
Українське зіркове подружжя – Катя Осадча та Юрій Горбунов – активно працюють та часто беруть участь у різноманітних зйомках. Їхній графік доволі напружений, тому вони часто "підміняють" один одного та обов'язково допомагають.
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Як Юрій Горбунов доглядає за сином
Днями телеведучий поділився зворушливим фото. Він продемонстрував, як годує 3-місячного молодшого сина, поки Катя Осадча на роботі. Цього разу чоловік не показав обличчя малюка, хоч зробив це кількома тижнями тому.
Наша мама на зйомках!! Невусатий нянь при ділі!
– підписав кадр Юрій Горбунов.
Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Шанувальники засипали зіркового батька коментарями під світлиною:
- "Як мило";
- "Така ідилія, татко і син";
- "Дуже мило";
- "Молодець";
- "Прекрасні незабутні моменти";
- "Чудово, коли в домі гармонія";
- "Ви – приклад справжнього батька".
Додамо, що Юрій Горбунов багато часу присвячує й старшому сину Іванові. Поки Катя Осадча на зйомках, телеведучий займається з 4-річним хлопчиком малюванням. Він часто показує в мережі, як проходить їхній час разом.