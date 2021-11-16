Украинское звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов – активно работают и часто принимают участие в различных съемках. Их график довольно напряженный, поэтому они часто "подменяют" друг друга и обязательно помогают.

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Как Юрий Горбунов ухаживает за сыном

На днях телеведущий поделился трогательным фото. Он продемонстрировал, как кормит 3-месячного младшего сына, пока Катя Осадчая на работе. На этот раз мужчина не показал лица малыша, хотя сделал это несколькими неделями назад.

Наша мама на съемках!! Неусатый нянь при деле!

– подписал кадр Юрий Горбунов.



Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Поклонники засыпали звездного отца комментариями под фотографией:

"Как мило";

"Такая идиллия, папочка и сын";

"Очень мило";

"Молодец";

"Прекрасные незабываемые моменты";

"Замечательно, когда в доме гармония";

"Вы – пример настоящего отца".

Добавим, что Юрий Горбунов много времени посвящает и старшему сыну Ивану. Пока Катя Осадчая на съемках, телеведущий занимается с 4-летним мальчиком рисованием. Он часто показывает в сети, как проходит их время вместе.