Юрій Горбунов показав розваги з сином у басейні: зворушливий кадр

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов зворушив мережу новим фото з сином. Зірка показав, як розважався із сином у басейні.

Зіркове українське подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова ще після народження 4-річного Івана вирішили не показувати його обличчя широкому загалу. Однак це не заважає їм ділитися милими кадрами з сином у мережі.

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Фото Горбунова з сином

Незважаючи на напружений робочий графік, зіркові батьки Катя Осадча та Юрій Горбунов багато часу приділяють синові. Шоумен часто показує, як грається з Іваном, ходить з ним на покупки чи дивиться мультики.

Цього разу Юрій Горбунов опублікував світлину, де позував із 4-річним сином у басейні. Для безпеки сина, батько одягнув йому нарукавники для плавання. На фото Юрій та Іван позують у зворушливих обіймах.

Хочеться на море! Хочеться літа!!! І тепла!

– поділився під кадром телеведучий.



Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Зіркові батьки та їхні діти