Популярний український телеведучий та актор Юрій Горбунов показав прихильникам подарунок, який приготував для маленького сина Івана. Зірковий татусь вирішив вручити синові стильний іграшковий автомобіль.

Джерело: інстаграм Юрія Горбунова

Відомі телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча виховують сина Івана. Вільний від роботи час зіркові батьки намагаються проводити разом із сином. У соцмережі Юрій інколи публікує світлини з малюком, а тепер вирішив зробити йому неочікуваний подарунок.

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Подарунок Юрія Горбунова для сина

В інстаграм-сторіс телеведучий опублікував фото, де позує, сидячи на підлозі біля автомобіля. Горбунов відвідав автосалон, де придбав подарунок для малого Івана. Оскільки Юрій обожнює їздити за кермом і має власну машину, то вирішив, що і у первістка вона також має бути.

У руках знаменитий татусь тримав велику коробку, на якій був зображений красивий білий автомобіль елітної марки. Юрій мило усміхався, адже такий сюрприз точно сподобається його синові. Іван часто їздить разом із батьками у мандрівки, тому звик до дороги. Тепер він керуватиме власним іграшковим авто.

Якщо є у тата, має бути й у сина,

– написав на фотографії Горбунов.



Юрій Горбунов з подарунком для сина / Скріншот з інстаграму Юрія Горбунова