Популярный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов показал поклонникам подарок, который приготовил для маленького сына Ивана. Звездный отец решил вручить сыну стильный игрушечный автомобиль.

Источник: инстаграм Юрия Горбунова

Известные телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая воспитывают сына Ивана. Свободное от работы время звездные родители пытаются проводить вместе с сыном. В соцсети Юрий иногда публикует фотографии с малышом, а теперь решил сделать ему неожиданный подарок.

Смотрите также В нежных объятиях: Юрий Горбунов очаровал сеть фото с Катей Осадчей

Подарок Юрия Горбунова для сына

В инстаграм-сторис телеведущий опубликовал фото, где позирует, сидя на полу возле автомобиля. Горбунов посетил автосалон, где приобрел подарок для маленького Ивана. Поскольку Юрий обожает ездить за рулем и имеет собственную машину, то решил, что и у первенца она также должна быть.

В руках знаменитый отец держал большую коробку, на которой был изображен красивый белый автомобиль элитной марки. Юрий мило улыбался, ведь такой сюрприз точно понравится его сыну. Иван часто ездит вместе с родителями в путешествия, поэтому привык к дороге. Теперь он будет управлять собственным игрушечным авто.

Если есть у папы, должно быть и у сына,

– написал на фотографии Горбунов.



Юрий Горбунов с подарком для сына / Скриншот из инстаграма Юрия Горбунова