Юрий Горбунов показал подарок, который приготовил для сына: фото
Популярный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов показал поклонникам подарок, который приготовил для маленького сына Ивана. Звездный отец решил вручить сыну стильный игрушечный автомобиль.
Источник: инстаграм Юрия Горбунова
Известные телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая воспитывают сына Ивана. Свободное от работы время звездные родители пытаются проводить вместе с сыном. В соцсети Юрий иногда публикует фотографии с малышом, а теперь решил сделать ему неожиданный подарок.
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Подарок Юрия Горбунова для сына
В инстаграм-сторис телеведущий опубликовал фото, где позирует, сидя на полу возле автомобиля. Горбунов посетил автосалон, где приобрел подарок для маленького Ивана. Поскольку Юрий обожает ездить за рулем и имеет собственную машину, то решил, что и у первенца она также должна быть.
В руках знаменитый отец держал большую коробку, на которой был изображен красивый белый автомобиль элитной марки. Юрий мило улыбался, ведь такой сюрприз точно понравится его сыну. Иван часто ездит вместе с родителями в путешествия, поэтому привык к дороге. Теперь он будет управлять собственным игрушечным авто.
Если есть у папы, должно быть и у сына,
– написал на фотографии Горбунов.
Юрий Горбунов с подарком для сына / Скриншот из инстаграма Юрия Горбунова
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