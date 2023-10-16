Юрій Горбунов зворушив рідкісним фото з 2-річним сином від Каті Осадчої
Джерело:Юрій Горбунов
Український продюсер Юрій Горбунов 2 роки тому вдруге став татом. Телеведучий зізнається, що батьківство дуже його змінило. Він також зворушив мережу спільним фото з сином Данилом від Каті Осадчої.
Юрій Горбунов вважає, що поява дітей кардинально змінила його життя. Днями його дружина Катерина Осадча розповіла про стосунки з чоловіком і дітьми у час війни.
Цікаво Катя Осадча вперше відреагувала на скандали навколо Юрія Горбунова: "Ніхто не шукає правди"
Горбунов замилував фото з сином
У своєму інстаграму зірковий ведучий опублікував рідкісне фото з 2-річним Данилом. Хлопчик лежав на татові та обіймав його, а Горбунов з усмішкою на обличчі обіймав сина у відповідь.
Горбунов з сином Данилом / Фото з його інстаграму
Як змінився Горбунов після появи дітей
Шоумен зізнався, що після народження синів його пріоритети змінилися.
Фокус моєї уваги почав зміщуватись. Раніше мною керували амбіції, нові виклики та цілі, тепер продовжую бути собою, але всередині мене дещо змінилось. Де б я не був, кожна вільна хвилина мого часу наповнена думкою про дітей,
– написав Юрій.
Тепер Горбунов хоче після роботи швидше побачитися з синами та дружиною Катериною Осадчою. Телеведучий намагається проводити якомога більше часу з сім'єю.
"Коли думаю про дітей, на обличчі з'являється безглузда, але щира усмішка. Ніколи б не подумав, що з появою дітей я стану настільки залежним від них. І після вихідних, проведених із сім'єю, мене переповняє енергія та мотивація на нові звершення", – написав він.
Стосунки Юрія Горбунова і Каті Осадчої: коротко
- Артисти були знайомі більш як 12 років до того, як почали романтичні стосунки. У 2005 році пара вперше зустрілася на концерті італійського оперного співака Лучано Паваротті у Києві. Тоді Катерина брала інтерв'ю у Горбунова. З того моменту зірки часто перетиналися.
- Першим проєктом, де вони працювали разом, стало шоу "Голос. Діти". Саме там між ними зародилася взаємна симпатія. Катя та Юрій довгий час приховували свої стосунки від публіки.
- Цікаво, що освідчення у коханні також було таємним. Горбунов зробив пропозицію руки і серця Каті в Одесі.
- Одружилася пара взимку 2017 року, а вже за кілька місяців у них народився перший син Іван. У 2021 році Горбунов та Осадча стали батьками вдруге – у зірок народився син Данило.