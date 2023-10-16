Юрий Горбунов считает, что появление детей кардинально изменило его жизнь. На днях его жена Екатерина Осадчая рассказала об отношениях с мужем и детьми во время войны.
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Горбунов восхитил фото с сыном
В своем инстаграмме звездный ведущий опубликовал редкое фото с 2-летним Данилой. Мальчик лежал на папе и обнимал его, а Горбунов с улыбкой на лице обнимал сына в ответ.
Горбунов с сыном Данилой / Фото с его инстаграммы
Как изменился Горбунов после появления детей
Шоумен признался, что после рождения сыновей его приоритеты изменились.
Фокус моего внимания начал смещаться. Раньше мной руководили амбиции, новые вызовы и цели, теперь продолжаю быть собой, но внутри меня изменилось. Где бы я ни был, каждая свободная минута моего времени наполнена мыслью о детях,
– написал Юрий.
Теперь Горбунов хочет после работы поскорее увидеться с сыновьями и женой Екатериной Осадчей. Телеведущий пытается проводить как можно больше времени с семьей.
"Когда думаю о детях, на лице появляется бессмысленная, но искренняя улыбка. Никогда бы не подумал, что с появлением детей я стану настолько зависимым от них. И после выходных, проведенных с семьей, меня переполняет энергия и мотивация на новые свершение", – написал он.
Отношения Юрия Горбунова и Кати Осадчей: коротко
- Артисты были знакомы более 12 лет до начала романтических отношений. В 2005 году пара впервые встретилась на концерте итальянского оперного певца Лучано Паваротти в Киеве. Тогда Екатерина брала интервью у Горбунова. С этого момента звезды часто пересекались.
- Первым проектом, где они работали вместе, стало шоу "Голос. Дети". Там между ними зародилась взаимная симпатия. Катя и Юрий долго скрывали свои отношения от публики.
- Интересно, что признание в любви тоже было тайным. Горбунов сделал предложение руки и сердца Кати в Одессе.
- Женилась пара зимой 2017 года, а уже через несколько месяцев у них родился первый сын Иван. В 2021 году Горбунов и Осадча стали родителями во второй раз – у звезд родился сын Даниил.