Юрий Горбунов считает, что появление детей кардинально изменило его жизнь. На днях его жена Екатерина Осадчая рассказала об отношениях с мужем и детьми во время войны.

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Горбунов восхитил фото с сыном

В своем инстаграмме звездный ведущий опубликовал редкое фото с 2-летним Данилой. Мальчик лежал на папе и обнимал его, а Горбунов с улыбкой на лице обнимал сына в ответ.



Горбунов с сыном Данилой / Фото с его инстаграммы

Напомним! Юрий Горбунов является отцом 2 детей – 5-летнего Ивана и 2-летнего Даниила от Екатерины Осадчей. Также у его жены есть 21-летний сын Илья от первого брака.

Как изменился Горбунов после появления детей

Шоумен признался, что после рождения сыновей его приоритеты изменились.

Фокус моего внимания начал смещаться. Раньше мной руководили амбиции, новые вызовы и цели, теперь продолжаю быть собой, но внутри меня изменилось. Где бы я ни был, каждая свободная минута моего времени наполнена мыслью о детях,

– написал Юрий.

Теперь Горбунов хочет после работы поскорее увидеться с сыновьями и женой Екатериной Осадчей. Телеведущий пытается проводить как можно больше времени с семьей.

"Когда думаю о детях, на лице появляется бессмысленная, но искренняя улыбка. Никогда бы не подумал, что с появлением детей я стану настолько зависимым от них. И после выходных, проведенных с семьей, меня переполняет энергия и мотивация на новые свершение", – написал он.

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