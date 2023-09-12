Осадча зізналася, що у їхній родині поганий поліцейський – це Катерина, а Юра – добрий. До того ж вона розповіла, як на їхні взаємини з коханим вплинуло повномасштабне вторгнення.

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Катя Осадча розповіла про стосунки з чоловіком та дітьми

Вона зауважила, що повномасштабне вторгнення сильно повпливало на їхні стосунки з чоловіком, вони обоє дуже змінилися, тому й романтика в стосунках тепер зовсім інша.

За словами ведучої, родина та шлюб – це компроміси, де в будь-якому разі дві людини підлаштовуються одне під одного. До того ж Осадча зауважила, що вони з чоловіком постійно розмовляють, що допомагає їм будувати здорові стосунки.

Ми не ідеальні, я не завжди бачу світло в кінці тунелю. Ми всі іноді впадаємо в апатію, і це, звичайно, відображається в стосунках. Але наша сила в тому, що ми розмовляємо. Сідаємо і розмовляємо: в чому проблема, що не подобається. Ми не замовчуємо проблеми,

– поділилася Катерина.

Телеведуча пояснила, що хоч на роботі вона доволі жорстока, вдома жінка все ж буває м'якшою.

"Чи легко мені бути жорсткою? В роботі, на телебаченні, в інтерв'ю – так. У мене є мета, є те, чого я хочу, є жанр та робота, яку я роблю. Це не значить, що вдома я така ж безапеляційна, як у своїх інтерв'ю. Але, звичайно, професія накладає певний відбиток і на мій характер. Все ж таки "Світське життя" я вела 17 років. Тому так, в роботі мені легко бути жорсткою. Вдома – ні. Хоча Юра часто каже, що в мене складний характер", – розповіла Осадча.



Юрій Горбунов зі синами / Фото з інстаграму Каті Осадчої

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