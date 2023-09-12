Осадча зізналася, що у їхній родині поганий поліцейський – це Катерина, а Юра – добрий. До того ж вона розповіла, як на їхні взаємини з коханим вплинуло повномасштабне вторгнення.
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Катя Осадча розповіла про стосунки з чоловіком та дітьми
Вона зауважила, що повномасштабне вторгнення сильно повпливало на їхні стосунки з чоловіком, вони обоє дуже змінилися, тому й романтика в стосунках тепер зовсім інша.
За словами ведучої, родина та шлюб – це компроміси, де в будь-якому разі дві людини підлаштовуються одне під одного. До того ж Осадча зауважила, що вони з чоловіком постійно розмовляють, що допомагає їм будувати здорові стосунки.
Ми не ідеальні, я не завжди бачу світло в кінці тунелю. Ми всі іноді впадаємо в апатію, і це, звичайно, відображається в стосунках. Але наша сила в тому, що ми розмовляємо. Сідаємо і розмовляємо: в чому проблема, що не подобається. Ми не замовчуємо проблеми,
– поділилася Катерина.
Телеведуча пояснила, що хоч на роботі вона доволі жорстока, вдома жінка все ж буває м'якшою.
"Чи легко мені бути жорсткою? В роботі, на телебаченні, в інтерв'ю – так. У мене є мета, є те, чого я хочу, є жанр та робота, яку я роблю. Це не значить, що вдома я така ж безапеляційна, як у своїх інтерв'ю. Але, звичайно, професія накладає певний відбиток і на мій характер. Все ж таки "Світське життя" я вела 17 років. Тому так, в роботі мені легко бути жорсткою. Вдома – ні. Хоча Юра часто каже, що в мене складний характер", – розповіла Осадча.
Юрій Горбунов зі синами / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Що відомо про стосунки Каті Осадчої та Юрія Горбунова: головне
- До початку стосунків, вони були знайомі більш як 12 років. У 2005 році пара вперше зустрілася на концерті італійського оперного співака Лучано Паваротті у Києві. Тоді Катерина брала інтерв'ю у Горбунова для першого випуску програми "Світське життя". З того моменту зірки часто перетиналися на різних заходах, але ніколи не працювали разом.
- "Голос. Діти" – перший спільний проєкт телеведучих, саме там між ними зародилася взаємна симпатія.
- Катя та Юрій довгий час приховували свої стосунки від публіки. Тож освідчення у коханні також було таємним. Горбунов зроби пропозицію коханій в Одесі.
- Одружилася пара взимку 2017 року напередодні народження першого сина Івана – хлопчик народився 18 лютого. У 2022 році вони стали батьками вдруге. У зіркового подружжя народився син Данило.