Юрій Горбунов вважає, що поява дітей кардинально змінила його життя. Днями його дружина Катерина Осадча розповіла про стосунки з чоловіком і дітьми у час війни.

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Горбунов замилував фото з сином

У своєму інстаграму зірковий ведучий опублікував рідкісне фото з 2-річним Данилом. Хлопчик лежав на татові та обіймав його, а Горбунов з усмішкою на обличчі обіймав сина у відповідь.



Горбунов з сином Данилом / Фото з його інстаграму

Нагадаємо! Юрій Горбунов є батьком 2 дітей – 5-річного Івана та 2-річного Данила від Катерини Осадчої. Також його дружина має 21-річного сина Іллю від першого шлюбу.

Як змінився Горбунов після появи дітей

Шоумен зізнався, що після народження синів його пріоритети змінилися.

Фокус моєї уваги почав зміщуватись. Раніше мною керували амбіції, нові виклики та цілі, тепер продовжую бути собою, але всередині мене дещо змінилось. Де б я не був, кожна вільна хвилина мого часу наповнена думкою про дітей,

– написав Юрій.

Тепер Горбунов хоче після роботи швидше побачитися з синами та дружиною Катериною Осадчою. Телеведучий намагається проводити якомога більше часу з сім'єю.

"Коли думаю про дітей, на обличчі з'являється безглузда, але щира усмішка. Ніколи б не подумав, що з появою дітей я стану настільки залежним від них. І після вихідних, проведених із сім'єю, мене переповняє енергія та мотивація на нові звершення", – написав він.

Стосунки Юрія Горбунова і Каті Осадчої: коротко