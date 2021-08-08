Юрій Горбунов побував на весіллі у племінника: фото зі свята
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Український телеведучий Юрій Горбунов відсвяткував весілля племінника Олександра. Чоловік привітав молодят і повеселився на їхньому святі.
Юрій Горбунов нещодавно повернувся з відпочинку в Туреччині. В Україні він активно працює, а також вже встиг побувати на весіллі у племінника.
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Юрій Горбунов на весіллі
Ведучий розвиває сторінку в інстаграмі, де й ділиться найяскравішими моментами з життя. Одним з особливих літніх днів стало весілля його племінника Олександра.
Судячи з геолокації публікації, яку Юрій зробив в інстаграмі, святкування відбулося в Івано-Франківську. Горбунов сфотографувався з племінником та його обраницею Веронікою біля входу в церкву, де відбувалося вінчання, а також у ресторані.
Видно, що Олександр і його дядько дуже раділи цьому довгоочікуваному дню. Хоча було зворушливо, але всі сповна насолодилися приємною атмосферою в колі найрідніших.
Тепер ти дорослий, мій дорогий племіннику! Олександр і Вероніка Горбунові! Такий важливий день в житті! Щастя вам, діти! Люблю!
– написав Юрій під знімками.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Зазначимо, поки Юрій веселився на весіллі, його вагітна дружина Катерина разом із сином Іваном ніжилися на сонечку в Туреччині.