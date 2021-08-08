Юрий Горбунов недавно вернулся с отдыха в Турции. В Украине он активно работает, а также уже успел побывать на свадьбе у племянника.

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Юрий Горбунов на свадьбе

Ведущий развивает страницу в инстаграме, где и делится самыми яркими моментами из жизни. Одним из особых летних дней стала свадьба его племянника Александра.

Судя по геолокации публикации, которую Юрий сделал в инстаграме, празднование состоялось в Ивано-Франковске. Горбунов сфотографировался с племянником и его избранницей Вероникой у входа в церковь, где происходило венчание, а также в ресторане.

Видно, что Александр и его дядя очень радовались этому долгожданному дню. Хотя было трогательно, но все вполне насладились приятной атмосферой в кругу родных.

Теперь ты взрослый, мой дорогой племянник! Александр и Вероника Горбуновы! Такой важный день в жизни! Счастья вам, ребята! Люблю!

– написал Юрий под снимками.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Отметим, пока Юрий веселился на свадьбе, его беременная жена Екатерина вместе с сыном Иваном нежились на солнышке в Турции.