Юрій Горбунов нещодавно повернувся з відпочинку в Туреччині. В Україні він активно працює, а також вже встиг побувати на весіллі у племінника.

Дивіться також Поки мама не бачить, – Юрій Горбунов показав, як проводить вечори з сином

Юрій Горбунов на весіллі

Ведучий розвиває сторінку в інстаграмі, де й ділиться найяскравішими моментами з життя. Одним з особливих літніх днів стало весілля його племінника Олександра.

Судячи з геолокації публікації, яку Юрій зробив в інстаграмі, святкування відбулося в Івано-Франківську. Горбунов сфотографувався з племінником та його обраницею Веронікою біля входу в церкву, де відбувалося вінчання, а також у ресторані.

Видно, що Олександр і його дядько дуже раділи цьому довгоочікуваному дню. Хоча було зворушливо, але всі сповна насолодилися приємною атмосферою в колі найрідніших.

Тепер ти дорослий, мій дорогий племіннику! Олександр і Вероніка Горбунові! Такий важливий день в житті! Щастя вам, діти! Люблю!

– написав Юрій під знімками.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Зазначимо, поки Юрій веселився на весіллі, його вагітна дружина Катерина разом із сином Іваном ніжилися на сонечку в Туреччині.