Після скандалу з серіалом: скільки Юрій Горбунов заробляє в Раді при Держкіно

Юрій Горбунов – один з членів окремого органа, що працює при Держкіно. Завдяки цій посаді він отримує заробіток – так звану "стипендію".

При Держкіно існує окремий орган – Рада з державної підтримки кінематографії. Його завдання – обирати ті фільми, що можуть отримати державне фінансування, та упевнюватися у раціональному використанні коштів.

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Скільки заробляє Горбунов у Раді при Держкіно

З весни 2021 року одним із дев'яти членів Ради є продюсер і шоумен Юрій Горбунов. Його робота оплачується з податків громадян, цю суму називають стипендією.

З липня 2018 року сума щомісячного заробітку становила 35 прожиткових мінімумів. Таким чином кожен з 9 членів Ради, у тому числі й Горбунов, у жовтні 2022 отримав 69,9 тисячі гривень.



Скільки заробляли члени Ради / Дані державного вебпорталу Spending

Через рік розмір стипендії скоротили до 43,2 тисячі гривень (замість 35 прожиткових мінімумів тепер 20).



Скільки заробляють члени Ради / Дані державного вебпорталу Spending

Горбунов може втратити посаду

Продюсер Сергій Галетій розкритикував Раду. На його думку, цей орган та його засідання – лише чергова зайва бюрократія та витрата державних коштів.

90% засідань державної підтримки кінематографії беззмістовні. Бюрократична маячня. Хіба такі рішення членів вартують того, щоб отримувати чималі стипендії з бюджету? А де ж їхні напрацювання, які сприятимуть розвитку українського кінематографа?

– висловив думку Сергій Галетій.

Ймовірно, найближчим часом Юрій Горбунов не буде в змозі отримувати стипендію. Каденція Ради мала завершитися ще у березні цього року, але у Держкіно спробували закрити очі на цю постанову. Київський окружний адміністративний суд 2 листопада визнав Раду нелегітимною. Якщо оскарження цього рішення не буде вдалим, то воно набуде законної сили.

, раніше Юрій Горбунов осоромився через 24-серійний серіал "СМТ Інгулець", що продюсер планував зняти за 33 мільйони гривень завдяки державному тендеру. Після гучного скандалу він відмовився від державних коштів, але, ймовірно, серіал таки зніматиме. Окрім того, шоумен заявив, що готовий відмовитися від ордену "За заслуги" II ступеня та передати його військовим.