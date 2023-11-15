При Госкино существует отдельный орган – Совет государственной поддержки кинематографии. Его задача – выбирать те фильмы, которые могут получить государственное финансирование, и убеждаться в рациональном использовании средств.

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Сколько зарабатывает Горбунов в Совете при Госкино

С весны 2021 года одним из девяти членов Совета есть продюсер и шоумен Юрий Горбунов. Его работа оплачивается по налогам граждан, эту сумму называют стипендией.

С июля 2018 года сумма ежемесячного заработка составила 35 прожиточных минимумов. Таким образом каждый из 9 членов Совета, в том числе и Горбунов, в октябре 2022 года получил 69,9 тысячи гривен.



Сколько зарабатывали члены Ради / Данные государственного веб-портала Spending

Через год размер стипендии сократили до 43,2 тысячи гривен (вместо 35 прожиточных минимумов теперь 20).



Сколько зарабатывают члены Совета / Данные государственного веб-портала Spending

Горбунов может лишиться должности

Продюсер Сергей Галетий подверг критике Раду. По его мнению, этот орган и его заседания – лишь очередная излишняя бюрократия и расходование государственных средств.

90% заседаний государственной поддержки кинематографии бессодержательны. Бюрократический бред. Разве такие решения членов стоят того, чтобы получать немалые стипендии из бюджета? А где же их наработки, способствующие развитию украинского кинематографа?

– высказал мнение Сергей Галетий.

Вероятно, в ближайшее время Юрий Горбунов не сможет получать стипендию. Каденция Рады должна завершиться еще в марте этого года, но в Госкино попытались закрыть глаза на это постановление. Киевский окружной административный суд 2 ноября признал Совет нелегитимным. Если обжалование этого решения не будет удачным, то оно вступит в законную силу.

Напомним, ранее Юрий Горбунов оконфузился из-за 24-серийного сериала "СМТ Ингулец", который продюсер планировал снять за 33 миллиона гривен благодаря государственному тендеру. После громкого скандала он отказался от государственных средств, но, вероятно, сериал будет снимать. Кроме того, шоумен заявил, что готов отказаться от ордена "За заслуги" II степени и передать его военным.