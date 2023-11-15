При Держкіно існує окремий орган – Рада з державної підтримки кінематографії. Його завдання – обирати ті фільми, що можуть отримати державне фінансування, та упевнюватися у раціональному використанні коштів.
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Скільки заробляє Горбунов у Раді при Держкіно
З весни 2021 року одним із дев'яти членів Ради є продюсер і шоумен Юрій Горбунов. Його робота оплачується з податків громадян, цю суму називають стипендією.
З липня 2018 року сума щомісячного заробітку становила 35 прожиткових мінімумів. Таким чином кожен з 9 членів Ради, у тому числі й Горбунов, у жовтні 2022 отримав 69,9 тисячі гривень.
Скільки заробляли члени Ради / Дані державного вебпорталу Spending
Через рік розмір стипендії скоротили до 43,2 тисячі гривень (замість 35 прожиткових мінімумів тепер 20).
Скільки заробляють члени Ради / Дані державного вебпорталу Spending
Горбунов може втратити посаду
Продюсер Сергій Галетій розкритикував Раду. На його думку, цей орган та його засідання – лише чергова зайва бюрократія та витрата державних коштів.
90% засідань державної підтримки кінематографії беззмістовні. Бюрократична маячня. Хіба такі рішення членів вартують того, щоб отримувати чималі стипендії з бюджету? А де ж їхні напрацювання, які сприятимуть розвитку українського кінематографа?
– висловив думку Сергій Галетій.
Ймовірно, найближчим часом Юрій Горбунов не буде в змозі отримувати стипендію. Каденція Ради мала завершитися ще у березні цього року, але у Держкіно спробували закрити очі на цю постанову. Київський окружний адміністративний суд 2 листопада визнав Раду нелегітимною. Якщо оскарження цього рішення не буде вдалим, то воно набуде законної сили.