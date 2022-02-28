Несмотря на то, что для Путина предатели все, кто называет войну в Украине войной, Юрий Дудь "не зассал " высказать свою позицию в репрессивной России. Он один из немногих, кто открыто заявил – глава Кремля вторгся на территорию суверенного государства и развернул там боевые действия.

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Пока по-российскому ТВ напаривают, что путинские войска уничтожают только военные объекты, журналист рассказывает о сотнях убитых мирных жителей, тысячах людей в бомбоубежищах и более четверти миллиона беженцев. Так ж урналист хочет достучаться уже не до граждан, которых скручивают на митингах, а до соратников президента.

Юрий Дудь просит остановить Путина

В своем обращении он упомянул влиятельных российских чиновников и бизнесменов – Ротенберга, Тимченко, Чемезова, Грефа, Абрамовича, Мордашова, Кудрина и Эрнста. Ютубер просит их повлиять на Путина, ведь большинство тоже против войны в Украине.

Не знаю, есть ли еще люди, которые имеют на Путина какое-либо влияние, но, скажем, есть. Не знаю, как они сейчас засыпают и просыпаются... Выскажите вашему начальнику свою позицию и объясните, что за катастрофа происходит прямо сейчас... Эту войну нужно немедленно закончить,

– заявил Юрий Дудь.

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Полный текст публикации Юрия Дудя:

В России происходит что-то несправедливое. Ты хочешь об этом высказаться, но боишься, потому что живешь в репрессивном государстве. Собравшись с силами, все равно высказываешься. Тревогу окатывает волной какого-то особенного, редкого чувства. Тревога никуда не уходит, но тебе лучше.

Это особенное чувство – и есть то самое удовлетворение от того, что ты не зассал и высказал свою позицию. Из таких удовлетворений складывается человеческое достоинство, такие удовлетворения делают нас людьми. Российская власть все последние годы это достоинство старательно размывала, но в последние дни просто шарахнула по нему кислотой: войну с Украиной нельзя называть "войной" , критики вторжения в Украину – предатели.

Почему так происходит – понятно: люди Путину уже давно не нужны...

1. Путин вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну.

2. Власть сакрализировала праздник Дня Победы, но уже четыре дня скручивает и отправляет под административный арест людей, которые выходят на митинг с плакатами "Нет войне".

3. Минобороны России утверждает, что уничтожает с помощью высокоточного оружия только военные объекты противника, но в Украине, по данным ООН, уже больше 100 погибших мирных жителей, сотни – раненых, больше 350 000 беженцев и неизвестно сколько тысяч – в бомбоубежищах.

4. Путин еще в сентябре 2021 года назвал главным врагом России бедность, но уже через пять месяцев торпедировал экономику нашей страны и обрек значительную часть населения не на бедность, а на нищету.

5. "А как же Донбасс все эти 8 лет?" Донбасс все эти 8 лет – это трагедия с тысячами жертв. С большой долей вероятности, трагедии этой не случилось бы, если бы не участие России. И да, все эти 8 лет там было много несправедливого и ужасного с обеих сторон.

6. Путин утверждает, что основные столкновения России – не с регулярной украинской армией, а с отрядами неонацистов и бандеровцев, и вот от этого ушам, конечно, больнее всего. Любой, кому люди еще нужны, кто общается со своими друзьями и родными в Украине, в курсе: обороняться там вышли примерно все. Эти люди – граждане современной Украины, которые защищают свой дом.

7. Не знаю, есть ли еще люди, которые имеют на Путина хоть какое-то влияние, но, допустим, есть. Не знаю, как они сейчас засыпают и просыпаются… Но всем им – от Ротенбергов до Тимченко, от Чемезова до Грефа, от Абрамовича до Мордашова, от Кудрина до Эрнста – хочется напомнить одно: человеческое достоинство сейчас – не в Крымских мостах и не в победах в Лиге чемпионов. Достоинство – в том, чтобы высказать вашему начальнику свою позицию и объяснить ему, что за катастрофа происходит прямо сейчас.

8. Финальное и главное: эта война должна быть немедленно закончена.