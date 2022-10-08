"Яке воно нікчемне": у мережі глузують з Бардаша, який від імені українців привітав Путіна

Зрадник Юрій Бардаш обурив українців ще одним цинічним дописом. Він привітав Путіна з днем народження, але до диктатора звернувся "від імені здорових українців".

Зрадник та втікач Юрій Бардаш опублікував новий допис у своєму телеграмі, оскільки сторінку в інстаграмі йому вже давно видалили. Цей пост він присвятив 70-річчю Владіміра Путіна, у якого вчора був день народження.

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Юрій Бардаш обурив новим постом

Продюсер вирішив привітати Путіна з днем народження. Це він зробив "від імені українців", заявивши, що начебто у них немає можливості говорити те, що хочеться.

Від імені всіх здорових українців (у них зараз забрали право говорити те, що вони думають) вітаю верховного головнокомандувача, великого імператора земель руських, Владіміра Владіміровича Путіна з ювілеєм,

– написав Бардаш.

"Чого бажає государю народ – довгих років життя, щоб правив ще щонайменше 10 – 15 років. За цей час нам треба встигнути сформулювати та впровадити на планеті концепцію громадської безпеки, щоб фашизм був не просто розбитий, як колись наші діди постаралися, а більше ніколи не виявився на планеті – це у ваших силах, пане президенте. Постарайтеся, російські люди довіряють вам долю цивілізації", – видав продюсер.

Реакція мережі

, до цього Юрій Бардаш розповів, що змінить своє ім'я та отримає російський паспорт. Він сипав антиукраїнськими заявами й ділився, що у Росії – найдемократичніше суспільство, яке він коли-небудь бачив.

Українці у соціальних мережах відреагували на безглузді заяви Юрія Бардаша. Коментарі сипляться у твітері під дописом Міші Крупіна та Анатолія Остапенка: