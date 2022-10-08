Предатель и беглец Юрий Бардаш опубликовал новое сообщение в своем телеграмме, поскольку страницу в инстаграмме ему уже давно удалили. Этот пост он посвятил 70-летию Владимира Путина, у которого вчера был день рождения.

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Юрий Бардаш возмутил новым постом

Продюсер решил поздравить Путина с днем рождения. Это он сделал "от имени украинцев", заявив, что вроде бы у них нет возможности говорить то, что хочется.

От имени всех здоровых украинцев (у них сейчас забрали право говорить то, что они думают) поздравляю верховного главнокомандующего, великого императора земель русских, Владимира Владимировича Путина с юбилеем,

– написал Бардаш.

"Чего желает государю народ – долгих лет жизни, чтобы правил еще не менее 10 – 15 лет. За это время нам нужно успеть сформулировать и внедрить на планете концепцию общественной безопасности, чтобы фашизм был не просто разбит, как когда-то наши деды постарались, а больше никогда не оказался на планете – это в ваших силах, господин президент. Постарайтесь, русские люди доверяют вам судьбу цивилизации", – издал продюсер.

Напомним, ранее Юрий Бардаш рассказал, что изменит свое имя и получит российский паспорт. Он сыпал антиукраинскими заявлениями и делился, что в России – самое демократическое общество, которое он когда-либо видел.

Реакция сети

Украинцы в социальных сетях отреагировали на нелепые заявления Юрия Бардаша. Комментарии сыпятся в твиттере под сообщением Миши Крупина и Анатолия Остапенко: