Сидячи в Москві Денис Устименко, якого всі знають як Джигана, не переймається через мобілізацію, передає 24 канал. Дружина Оксана Самойлова народила йому чотирьох дітей, найстаршій з яких 11 років, тож репер вважає, що він як багатодітний батько не повинен йти воювати. Натомість у своєму інстаграмі з 5-мільйонною аудиторією одесит-зрадник цинічно висміює росіян, які тікають від мобілізації й не хочуть вмирати за ідеї Кремля.

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Як одесит-зрадник Джиган висміяв "уклоністів" від мобілізації

В інстаграм-сторіс, які, до речі, не доступні користувачам з України, він запостив мем з гей-парою, де їхній син запитує: "Тато, а як ви познайомилися з татом?" Один з чоловіків відповів: "На кордоні з Казахстаном, синку".

Джиган також посміявся з мема, де дівчинка запитала батька, що він робив у третю світову війну, а той відповів: "З*б*вся в Грузію на електросамокаті, донько". На ці його слова син нібито відреагував так: "Коли виросту, стану п*дарасом, як мій тато".

Джиган висміює "уклоністів" від мобілізації / Скриншот з інстаграм-сторіс репера

Джиган висміює "уклоністів" від мобілізації / Скриншот з інстаграм-сторіс репера

Нагадаємо, деякі блогери-мільйонники вже накивали п'ятами з Росії. Так, Юрій Хованський переїхав у Сербію, а Гусейн Гасанов, Микола Соболєв, Михайло Лазутін та Юлій Онешко перебралися в Грузію. У мережі з них глузують і питають: "Пацани, а ви куди? Що сталось?"

Як Джигану дісталося через мобілізацію в Росії

За таку позицію Джигану тут же "прилетіло". У коментарях до останнього допису Оксани Самойлової користувачі порозмірковували, чому той досі не на передовій, чи відкупиться, якщо отримає повістку до військкомату, і чому не допомагає армії окупантів:

"Як там у вас у Москві, Джигу не забрали на війну?";

"Ну хоч Джиган воювати не піде, у вас 4 дитини";

"Не в цю мобілізацію, так у другу, і кількість дітей тут ні до чого";

"Вони відкупляться, не переживайте";

"Йде війна, люди вмирають, вони у квітах купаються, фотосесії влаштовують. Дуже красиво, просто краще допомогли б фінансово солдатам нашим, адже є можливість".

Варто наголосити! Джиган не підтримав Україну після 24 лютого й не виступив проти війни. Спочатку він підло мовчав, відсиджуючись у Дубаї, а згодом таки повернувся в Москву, яка його годує.



Схоже, саме він написав Потапу після Бучі й нагадав, що одесит. У відповідь репер жорстко заявив: "Який ти одесит, якщо по Одесі стріляють, а ти мовчиш, а ти в Дубаї викладаєш ікру? Ну, хоча б це не роби. Якщо ти одесит, підтримай свою країну".