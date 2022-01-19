На юристів і шоу: батько Брітні Спірс розтратив карколомну суму її коштів під час опікунства

Американська співачка Брітні Спірс досі намагається залагодити справи після 13-річного опікунства її батька Джеймса Спірса. Зараз вона з юристами намагається з'ясувати, куди поділись її 36 мільйонів доларів, якими володів батько.

Як повідомили у виданні, за час опіки батько Брітні розтратив щонайменше 36 мільйонів доларів із її коштів. Так він намагався збудувати кар'єру у Голлівуді коштом доньки – чоловік намагався запустити кулінарне шоу Cookin' Cruzin' and Chaos with Jamie Spears.

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Пан Спірс користувався своїм становищем опікуна, щоб переконувати персонал, зайнятий в організації гастролей пані Спірс, допомогти йому з облаштуванням кар'єри в Голлівуді на базі його бізнесу у сфері кейтерингу,

– наголошується в документах.

Із 36 мільйонів також чимало коштів було направлено на оплату юристів, які боролись за опікунство над Брітні. Зокрема понад 6 мільйонів доларів батько заплатив сам собі, виконуючи обов'язки опікуна. Все з'ясувалось напередодні запланованого на 19 січня чергового слухання в рамках судового позову, пов'язаного із припиненням опікунства співачки Брітні Спірс. Усі дані оприлюднив адвокат артистки Метью Розенгарт.



Брітні Спірс з батьком Джеймсом Спірсом у 2008 році / Getty Images

Але на цьому ще не все – Джеймс Спірс продовжує вимагати у доньки кошти, аби покрити усі послуги його адвокатів, які допоможуть "швидко та ефективно припинити опікунство". Він підкреслив, що "присвятив себе захисту здоров'я та активів доньки, як він робив протягом усього її життя", самовіддано виконував свої обов'язки, а в результаті поніс витрати "через необґрунтовані позови".

Пан Спірс, з ганьбою відсторонений опікун, опікунство якого було припинено, прагне тепер заробити на своїй дочці ще більше грошей,

– йдеться у нових матеріалах, зібраних стороною Брітні Спірс, де вимагають, аби Джеймс сам покрив свої юридичні витрати.

Зазначимо, що у вересні 2021 року Джеймса Спірса усунули від обов'язків опікуна, а у листопаді опікунство було повністю припинене. Проте врегулювання усіх питань щодо фінансів та інших моментів опікунства триває досі.