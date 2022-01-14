Нове відеоінтерв'ю Джеймі-Лінн з'явилося в шоу Good Morning America та отримало чимало переглядів. У ньому жінка розповіла про власні мемуари "Речі, які я повинна була розповісти", а також заявила, що її сестра Брітні впродовж багатьох років була "безладною та параноїдальною". Також одного разу вона нібито закрила їх двох у кімнаті, тримаючи у руці ніж.

До слова Я сама по собі: сестра Брітні Спірс пояснила, чому не відреагувала на скандал з опікунством

Також Деймі-Лінн не розуміє, чому вони припинили спілкування, адже вона добре ставилась до Брітні і завжди її підтримувала.

"Сподіваюсь, твоя книга досягне успіху"

Проте у Брітні на це є своя думка. Жінка наголосила, що вони практично не проводили час разом за останні 15 років і вона не мала жодної допомоги від сестри, коли у неї були проблеми з психічним здоров'ям у 2005 – 2010 роках – якраз тоді, коли батько Джеймс отримав опікунство над Брітні.

"Я зазирнула у телефон і побачила, що моя сестра дає інтерв'ю для реклами своєї книги... Я подивилася його з температурою 40°C. Мене зачепило, як моя сестра розповіла про мою поведінку, яка нібито вийшла з-під контролю. Її ніколи не було поряд зі мною, тим паче 15 років тому в той самий час... Так чому вони взагалі говорять про це, якщо не для того, щоб продати книгу, користуючись мною? Реально", – написала Брітні.

Зокрема вона прокоментувала слова Джеймі-Лінн про те, що Брітні начебто була проти того, щоб її сестра виконала ремікс на її пісні на церемонії вручення нагород Radio Disney Awards у 2017 році.

"Більшості людей це може здатися дурним, але я написала багато своїх пісень ще тоді, коли моя сестра була дитиною. Вона не мала потреби працювати. Абсолютно завжди отримувала все! Якби ви були мною, ви напевне зрозуміли б мої почуття, коли протягом 13 років просиш зробити ремікси для шоу в невеликому залі і для турне. Брітні сиділа там і спостерігала 15-хвилинний виступ з усім тим, чого завжди хотіла. Але я завжди була вище цього. Вони всі робили це та грали мною, а я завжди сиділа там і приймала це", – додала зірка.

Брітні емоційно підсумувала, що їй гидкі її родичі і що вони зруйнували усі її мрії. Вона розуміє, що ЗМІ завжди були погано налаштовані до неї, тому вона не здивована через це інтерв'ю.

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Реакція Джеймі-Лінн

Сестра Брітні вже опублікувала в інстаграмі допис, де іронічно нагадала, що випустила мемуари не про неї, а про себе. Вона сказала, що їй сумно спілкуватись з сестрою не приватно, а через соцмережі, але лише так вона може захистити себе і свою сім'ю від погроз смерті, які їм постійно надходять.

Я не хочу руйнувати мильну бульбашку моєї сестри, але моя книга не про неї. Я не винна, що народилася під прізвищем Спірс і що я маю власний досвід, в якому є моя сестра. Я будувала кар'єру всупереч тому, що була просто молодшою сестрою. Не хочу драми, але я розповіла свою правду, щоб вилікуватись від своїх ран,

– написала Джеймі-Лінн.



Джеймі-Лінн Спірс про сестру Брітні / Фото з інстаграму Джеймі