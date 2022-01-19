Как сообщили в издании, за время опеки отец Бритни растратил не менее 36 миллионов долларов из ее средств. Так он пытался построить карьеру в Голливуде за счет дочери – мужчина пытался запустить кулинарное шоу Cookin' Cruzin' and Chaos with Jamie Spears.

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Господин Спирс пользовался своим положением опекуна, чтобы убеждать персонал, занятый в организации гастролей госпожи Спирс, помочь ему с обустройством карьеры в Голливуде на базе его бизнеса в сфере кейтеринга,

– отмечается в документах.

Из 36 миллионов также немало средств было направлено на оплату юристов, которые боролись за опекунство над Бритни. В частности более 6 миллионов долларов отец заплатил сам себе, исполняя обязанности опекуна. Все выяснилось накануне запланированного на 19 января очередного слушания в рамках судебного иска, связанного с прекращением опеки певицы Бритни Спирс. Все данные обнародовал адвокат артистки Мэтью Розенгарт.



Бритни Спирс с отцом Джеймсом Спирсом в 2008 году / Getty Images

Но на этом еще не все – Джеймс Спирс продолжает требовать у дочери средства, чтобы покрыть все услуги его адвокатов, которые помогут "быстро и эффективно прекратить опекунство". Он подчеркнул, что "посвятил себя защите здоровья и активов дочери, как он делал на протяжении всей ее жизни", самоотверженно выполнял свои обязанности, а в результате понес расходы "из-за необоснованных исков".

Господин Спирс, с позором отстраненный опекун, опекунство которого было прекращено, стремится теперь заработать на своей дочери еще больше денег,

– говорится в новых материалах, собранных стороной Бритни Спирс, где требуют, чтобы Джеймс сам покрыл свои юридические расходы.

Отметим, что в сентябре 2021 года Джеймса Спирса отстранили от обязанностей опекуна, а в ноябре опекунство было полностью прекращено. Однако урегулирование всех вопросов относительно финансов и других моментов опекунства продолжается до сих пор.