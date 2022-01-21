YUNA-2022: оголосили дату церемонії музичної премії
21 січня 2022 , 16:04Читать новость на русском
Джерело:YUNA
Національна музична премія YUNA відбудеться вже водинадцяте. 2022 року церемонія проведуть 16 березня в київському Палаці "Україна".
Одна з найпрестижніших музичних премій країни відбудеться менше як за два місяці. 16 березня 2022 року о 19:30 YUNA-2022 нагородить найкращих представників індустрії.
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Імена ведучих церемонії обіцяють оголосити в лютому. Тоді ж організатори назвуть артистів, які виступатимуть на YUNA-2022 в Палаці "Україна".
Цей список за традицією буде сформований з номінантів цього року і переможців минулих років,
– повідомив генпродюсер премії Павло Шилько.
Переможці премії YUNA за попередні роки / Фото з офіційного сайту
Що відомо про церемонію YUNA-2022
- Список номінантів музичної премії оголосили ще в грудні, їх розділили на 18 категорій. На нагороди претендують роботи, які були випущені з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.
- Найбільше номінацій YUNA-2022 здобули TVORCHI (сім), Kalush (шість), Wellboy та Артем Пивоваров (по п'ять). У спину їм дихають Монатік, DOROFEEVA та Макс Барських.
- Цікаво, що задовго до церемонії нагородження YUNA-2022 втрапила у скандал. Тіна Кароль образилась на премію, бо її нібито недооцінили. Артистку номінували лише в одній категорії – "Найкраща виконавиця".