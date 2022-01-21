YUNA-2022: оголосили дату церемонії музичної премії

Національна музична премія YUNA відбудеться вже водинадцяте. 2022 року церемонія проведуть 16 березня в київському Палаці "Україна".

Одна з найпрестижніших музичних премій країни відбудеться менше як за два місяці. 16 березня 2022 року о 19:30 YUNA-2022 нагородить найкращих представників індустрії.

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Імена ведучих церемонії обіцяють оголосити в лютому. Тоді ж організатори назвуть артистів, які виступатимуть на YUNA-2022 в Палаці "Україна".

Цей список за традицією буде сформований з номінантів цього року і переможців минулих років,

– повідомив генпродюсер премії Павло Шилько.

Переможці премії YUNA за попередні роки / Фото з офіційного сайту

Що відомо про церемонію YUNA-2022