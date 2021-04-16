В 6 выпуске "Холостяка" главный герой Михаил Заливако просмотрел инстаграм-профили девяти участниц. Больше всего его удивил аккаунт Юли, которая запомнилась зрителям как "Зайка". Бизнесмену показалось, что она боится показаться простой, поэтому публикует только гламурные фото и увлекается фотошопом.

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Сама же девушка объяснила "Холостяку", что умышленно транслирует в инстаграме лишь свою внешность, ведь не хочет открывать душу большой аудитории. Уже на пост-шоу "Как выйти замуж" Юлия призналась, что из-за откровенных "каталожных" фото ей часто пишут незнакомые мужчины.

Юлия "Зайка" о непристойных предложениях мужчин

Участница реалити-шоу поделилась, что пикантные фото в купальнике всегда будоражат ее мужскую аудиторию. Множество незнакомцев засыпают ее сообщениями, и они не всегда были приличными.

После фотографий в купальнике мне начали писать разные мужчины с разных страниц, и я не знала, куда от них деться. Мне пришлось всех удалить. Они писали с непристойными предложениями,

– рассказала Юля "Зайка".

Добавим, что несмотря на сообщения от незнакомцев с бесстыдными предложениями Юля и дальше публикует фото в купальнике. Сейчас за ней следят более 80 тысяч пользователей, которые засыпают ее лайками и комплиментами.