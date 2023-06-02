Нагадаємо, що Тимошенко має особняк в Кончі-Заспі. Її фото і відео з благодійноого концерту в елітному заміському комплексі показав журналіст Михайло Ткач.

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Юлія Тимошенко повеселилася на концерті

Помітно, що Юлії Тимошенко було дуже весело на концерті. Вона спілкувалася з іншими гостями вечора і робила зі всіма фото.

Юлію Тимошенко помітили на концерті: дивіться відео

У коментарях до відео з концерту українці нагадали, що в країні триває війна, тож засудили веселощі Тимошенко:

"Скасували для людей, а цим чудовиськам можна святкувати, їздити відпочивати",

"Тупо якийсь паралельний світ",

"Два різні світи… хтось помирає, а Юлька гуляє",

"Яка ганьба, прості українці захищають Україну, а ця нечисть жирує",

"Півсвіту плаче, півсвіту скаче".

"Боже яка ганьба",

"Інший світ",

'"Справжня патріотка'' України".

"Це вони (депутати і чиновники) на камеру такі патріоти і так переживають, у них своє життя і чхати їм на народ".

Додамо, що під час концерту відбувся благодійний аукціон для збору коштів на облаштування бомбосховища в столичній дитячій лікарні "Охматдит".

Важливо! Концерт відбувся всупереч забороні на проведення заходів у Києві після ракетного удару Росії на День захисту дітей, 1 червня. Нагадаємо, що в цей день загинуло троє людей, серед них — дитина, тому в столиці скасували всі заплановані заходи.

Нещодавно співак Монатік теж нарвався на хейт, бо 26 травня – в день, коли Росія влучила по лікарні Дніпра, виступив в одеському нічному клубі Ibiza Beach Club. Українці в мережі обурилися через те, що артист не переніс концерт.

Співак відреагував на хейт та заявив, що завдяки цьому концерту йому вдалося зібрати півмільйона гривень для допомоги пораненим українським військовим. Крім того, Монатік різко відповів хейтерам: "Я сподіваюся, ви це написали всім, хто вчора дав концерт".