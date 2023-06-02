Напомним, что у Тимошенко есть особняк в Конче-Заспе. Ее фото и видео с благотворительного концерта в элитном загородном комплексе показал журналист Михаил Ткач.

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Юлия Тимошенко повеселилась на концерте

Примечательно, что Юлии Тимошенко было очень весело на концерте. Она общалась с другими гостями вечера и делала со всеми фотографиями.

Юлию Тимошенко заметили на концерте: смотрите видео

В комментариях к видео с концерта украинцы напомнили, что в стране идет война, поэтому осудили веселье Тимошенко:

"Отменили для людей, а этим чудовищам можно праздновать, ездить отдыхать",

"Тупо какой-то параллельный мир",

"Два разных мира… кто-то умирает, а Юлька гуляет",

"Какой позор, простые украинцы защищают Украину, а эта нечисть жирует",

"Полумира плачет, полмира скачет".

"Боже какой позор",

"Другой мир",

'"Настоящая патриотка'' Украины".

"Это они (депутаты и чиновники) на камеру такие патриоты и так переживают, у них своя жизнь и чихать им на народ".

Добавим, что во время концерта прошел благотворительный аукцион для сбора средств на обустройство бомбоубежища в столичной детской больнице "Охматдит".

Важно! Концерт состоялся вопреки запрету на проведение мероприятий в Киеве после ракетного удара России в День защиты детей, 1 июня. Напомним, что в этот день погибли три человека, среди них — ребенок, поэтому в столице отменили все запланированные мероприятия.

Недавно певец Монатик тоже нарвался на хейт 26 мая – в день, когда Россия попала по больнице Днепра, выступил в одесском ночном клубе Ibiza Beach Club. Украинцы в сети возмутились из-за того, что артист не перенес концерт.

Певец отреагировал на хейт и заявил, что благодаря этому концерту ему удалось собрать полмиллиона гривен для помощи раненым украинским военным. Кроме того, Монатик резко ответил хейтерам: "Я надеюсь, вы это написали всем, кто вчера дал концерт".