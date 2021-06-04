Одна з найяскравіших учасниць романтичного проєкту "Холостяк" так і не змогла побудувати стосунки з головним героєм Михайлом Заливакою. Дівчина поступово відновлюється після того, як коханий чоловік зробив їй боляче. На особистій сторінці в інстаграмі Юлія публікує різні фото.

Дивіться також Дружина Дмитра Ступки зухвало оголила груди: еротичні фото 18+

Оголена Юлія "Зайка"

Красуня позувала, сидячи на траві. Позаду неї було дзеркало, у якому відбивалася оголена спина. Для фотосесії "Зайка" обрала надзвичайно відвертий образ. Вона постала перед камерою босоніж у легкій білій спідниці. А ось груди Юлія повністю оголила, лише прикрила їх руками. Цей й розбурхало уяву багатотисячної аудиторії її підписників.

Довге розкішне волосся "Зайка" зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише декілька локонів, які гарно спадали на обличчя. Макіяж зробила виразний, з акцентом на губах, які нафарбувала червоною помадою.



Оголена Юлія "Зайка" / Фото з інстаграму фіналістки "Холостяка-11"

У дописі дівчина звернула увагу дівчат на важливості обстеження жіночого здоров'я. Юлія наголосила, що необхідно регулярно проходити обстеження в мамолога, щоб уникнути розвитку онкології або ж вчасно її діагностувати.

"Щороку в Україні діагностують приблизно 16 тисяч нових випадків захворювання раком молочної залози. На жаль, від цього ніхто не застрахований. Здоровий спосіб життя знижує ризики, але не дає гарантій. Тому важливо проходити планове обстеження щороку.

Якщо хвороба все-таки є, то час відіграє головну роль. Чим раніше виявити захворювання, тим кращі будуть прогнози. Попіклуйтеся про своє здоров'я, мами, сестри, подруги. Запишіться до мамолога. Здоров'я – найцінніший дар. Дівчата, жінки, обіцяйте берегти себе", – закликала Юлія.