В інстаграмі за особистим профілем Поліни Логунової стежать понад 140 тисяч користувачів. Прогнозовано, що найбільшу кількість лайків збирають ті фото, на яких блогерка демонструє своє розкішне тіло та апетитні форми. Цього разу дружина представника акторської династії позувала не в купальнику чи білизні, а у вкрай відвертій сукні.

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Для еротичної фотосесії Поліна Логунова обрала блискучу вечірню сукню, що переливалася як диско-куля. Вбрання з глибоким декольте та оголеною спиною було дуже провокативне, однак блогерка додала масла у вогонь та приспустила тонкі бретелі. Очевидно, що бюстгальтера на ній не було.

Так, дружина Дмитра Ступки зухвало засвітила великі апетитні груди та спокусливі вигини тендітного тіла. Кадри вийшли надзвичайно спекотними!

Поліна Логунова з оголеними грудьми / Фото з інстаграму дружини Ступки

Поліна Логунова з оголеними грудьми / Фото з інстаграму дружини Ступки

Додамо, що дружина Ступки не вперше роздягається у кадрі. Раніше Поліна Логунова показувала великі груди на відпочинку в Домінікані, куди відправилася з донькою Богданою. Згодом вона розбурхувала мережу спокусливими фото в обтислому боді.

Варто зазначити, що на подібні еротичні фото коханої відомий актор реагує спокійно. Ба більше, він оцінює лайком чи не кожен відвертий допис.