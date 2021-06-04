Одна из самых ярких участниц романтического проекта "Холостяк" так и не смогла построить отношения с главным героем Михаилом Заливакой. Девушка постепенно восстанавливается после того, как любимый мужчина сделал ей больно. На личной странице в инстаграме Юлия публикует различные фото.

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Обнаженная Юлия "Зайка"

Красавица позировала, сидя на траве. Позади нее было зеркало, в котором отражалась обнаженная спина. Для фотосессии "Зайка" выбрала очень откровенный образ. Она предстала перед камерой босиком в легкой белой юбке. А вот грудь Юлия полностью обнажила, только прикрыла ее руками. Этот и взбудоражило воображение ее многотысячной аудитории подписчиков.

Долгие роскошные волосы "Зайка" собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько локонов, которые красиво падали на лицо. Макияж сделала выразительный, с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой.



Обнаженная Юлия "Зайка" / Фото с инстаграма финалистки "Холостяка-11"

В заметке девушка обратила внимание девушек на важность обследования женского здоровья. Юлия отметила, что необходимо регулярно проходить обследование у маммолога, чтобы избежать развития онкологии или вовремя ее диагностировать.

"Ежегодно в Украине диагностируют примерно 16 тысяч новых случаев заболевания раком молочной железы. К сожалению, от этого никто не застрахован. Здоровый образ жизни снижает риски, но не дает гарантий. Поэтому важно проходить плановое обследование ежегодно.

Если болезнь все-таки есть, то время играет главную роль. Чем раньше выявить заболевание, тем лучше будут прогнозы. Позаботьтесь о своем здоровье, мамы, сестры, подруги. Запишитесь к маммологу. Здоровье – самый ценный дар. Девушки, женщины, обещайте беречь себя", – призвала Юлия.