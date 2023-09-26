Співачка зауважила, що подібні висловлювання мають значний вплив на людей із розладами харчової поведінки (РХП). Такий розлад є і в неї самої. Тож Юлія переконана, що сьогодні недопустимо ображати когось через вагу чи зовнішній вигляд.

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Юлію Юріну принижували через вагу на "Голосі"

Як розповіла виконавиця, одна зі стилісток вокального шоу говорила, що в неї "слонячі коліна", що вона "корова" і що їй "треба схуднути".

Перше, що мені говорили стилісти на шоу "Голос країни" – що у мене слонячі коліна, що я корова, що мені треба схуднути. Я запам'ятала цю стилістку, і в нас ще кілька разів була з нею співпраця. Коли я її бачила, не могла зібратися на майданчику,

– розповіла артистка.

Виступ Юлії Юріної на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Подібна ситуація на Нацвідборі Євробачення

Тоді Юлія виступала у костюмі від Фролова. Це один із її найулюбленіших дизайнерів. Втім, з'ясувалось, що перед виступом головна режисерка конкурсу сказала, що співачці не личить це вбрання, бо у неї "немає кубиків на животі", а це нібито ненормально і треба підкорегувати образ.

Після генерального прогону головна режисерка мене заводила в рубку, де були екрани, показувала мені мій виступ і говорила: "Подивися, у тебе немає кубиків на животі. Що це за костюм? Тобі треба його закрити, це ненормально, некрасиво",

– поділилася Юлія.

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