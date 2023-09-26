Співачка зауважила, що подібні висловлювання мають значний вплив на людей із розладами харчової поведінки (РХП). Такий розлад є і в неї самої. Тож Юлія переконана, що сьогодні недопустимо ображати когось через вагу чи зовнішній вигляд.
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Юлію Юріну принижували через вагу на "Голосі"
Як розповіла виконавиця, одна зі стилісток вокального шоу говорила, що в неї "слонячі коліна", що вона "корова" і що їй "треба схуднути".
Перше, що мені говорили стилісти на шоу "Голос країни" – що у мене слонячі коліна, що я корова, що мені треба схуднути. Я запам'ятала цю стилістку, і в нас ще кілька разів була з нею співпраця. Коли я її бачила, не могла зібратися на майданчику,
– розповіла артистка.
Виступ Юлії Юріної на "Голосі країни": дивіться відео онлайн
Подібна ситуація на Нацвідборі Євробачення
Тоді Юлія виступала у костюмі від Фролова. Це один із її найулюбленіших дизайнерів. Втім, з'ясувалось, що перед виступом головна режисерка конкурсу сказала, що співачці не личить це вбрання, бо у неї "немає кубиків на животі", а це нібито ненормально і треба підкорегувати образ.
Після генерального прогону головна режисерка мене заводила в рубку, де були екрани, показувала мені мій виступ і говорила: "Подивися, у тебе немає кубиків на животі. Що це за костюм? Тобі треба його закрити, це ненормально, некрасиво",
– поділилася Юлія.
YUKO – Galyna Guliala: дивіться відео онлайн
Виконавиця зауважила, що раніше не знала, як себе захистити в таких випадках. Водночас вона наголосила, що якби подібна ситуація сталася з нею сьогодні, вона неодмінно б надала розголосу цьому інциденту, щоб ту режисерку "закенсилили".
Інтерв'ю з Юлією Юріною: дивіться відео онлайн
Юлія Юріна: що про неї відомо
- Це співачка, яка знаменита своїм дивовижним виконанням народної та сучасної музики.
- Юріна з юних років проявляла пристрасть до музики. В 11 років вона навіть стала солісткою дитячого фольклорного ансамблю "Соловейко" в Анапі, де народилася.
- Коли ж дівчині виповнилось 18 років, вона вирішила переїхати у Київ. Там Юлія виступала у фольклорному гурті "Кралиця".
- У 2016 році Юріна отримала ширше визнання, взявши участь у проєкті "Голос країни". Після сліпих прослуховувань 21-річна артистка вирішила приєднатися до команди Івана Дорна, куди також пішов музикант Стас Корольов.
- Юлія та Стас згодом почали співпрацювати над унікальним музичним проєктом і створили гурт YUKO, який органічно поєднав фольклор із сучасними звуками. З моменту заснування колектив випустив два успішних альбоми: DITCH у 2017 році та DURA у 2018 році.
- Пізніше музиканти були відібрані, щоб представляти Україну на Національному відборі Євробачення 2019. Тоді YUKO виступив із треком Galyna Guliala, проте посів лише 5 місце.
- У 2020 році гурт офіційно розпався. Після цього Юлія Юріна розпочала сольну музичну діяльність під назвою "ЮЮ".