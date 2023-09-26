Певица отметила, что подобные высказывания оказывают значительное влияние на людей с расстройствами пищевого поведения (РХП). Такое расстройство есть и у нее самой. Поэтому Юлия убеждена, что сегодня недопустимо оскорблять кого-то из-за веса или внешнего вида.
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Юлию Юрину унижали из-за веса на "Голосе"
Как рассказала исполнительница, одна из стилисток вокального шоу говорила, что у нее "слоновьи колени", что она "корова" и что ей "надо похудеть".
Первое, что мне говорили стилисты на шоу "Голос страны" – что у меня слоновые колени, что я корова, что мне нужно похудеть. Я запомнила эту стилистку, и у нас еще несколько раз было с ней сотрудничество. Когда я ее видела, не могла собраться на площадке,
– рассказала артистка
Выступление Юлии Юриной на "Голосе страны": смотрите видео онлайн
Похожая ситуация на Нацотборе Евровидения
Тогда Юлия выступала в костюме от Фролова. Это один из ее любимых дизайнеров. Однако выяснилось, что перед выступлением главный режиссер конкурса сказала, что певице не подходит этот наряд, потому что у нее "нет кубиков на животе", а это якобы ненормально и нужно подкорректировать образ.
После генерального прогона главный режиссер меня заводила в рубку, где были экраны, показывала мне мое выступление и говорила: "Посмотри, у тебя нет кубиков на животе. Что это за костюм? Тебе надо его закрыть, это ненормально, некрасиво",
– поделилась Юлия.
YUKO – Galyna Guliala: смотрите видео онлайн
Исполнительница отметила, что раньше не знала, как себя защитить в таких случаях. В то же время она подчеркнула, что если бы подобная ситуация произошла с ней сегодня, она бы непременно дала бы огласку этому инциденту, чтобы того режиссер "закенсилили".
Интервью с Юлией Юриной: смотрите видео онлайн
Юлия Юрина: краткая биография
- Это певица, известная своим удивительным исполнением народной и современной музыки.
- Юрина с юных лет проявляла страсть к музыке. В 11 лет она даже стала солисткой детского фольклорного ансамбля "Соловейко" в Анапе, где родилась.
- Когда девушке исполнилось 18 лет, она решила переехать в Киев. Там Юлия выступала в фольклорной группе "Крылица".
- В 2016 году Юрина получила более широкое признание, приняв участие в проекте "Голос страны". После слепых прослушиваний 21-летняя артистка решила присоединиться к команде Ивана Дорна, куда также отправился музыкант Стас Королев.
- Юлия и Стас впоследствии начали сотрудничать над уникальным музыкальным проектом и создали группу YUKO, которая органично совмещает фольклор с современными звуками. С момента основания коллектив выпустил два успешных альбома: DITCH в 2017 году и DURA в 2018 году.
- Позже музыканты были отобраны, чтобы представлять Украину на Национальном отборе Евровидения 2019. Тогда YUKO выступил с треком Galyna Guliala, заняв лишь 5 место.
- В 2020 году группа официально распалась. После этого Юлия Юрина начала сольную музыкальную деятельность под названием "ЮЮ".