Днями гурт The Hardkiss виступив з концертом в Одесі. Для довгоочікуваної появи перед публікою фронтвумен колективу наважилася змінити імідж. Юлія Саніна з'явилась на сцені з об'ємними кучерями та в зухвалому топі.

12 березня The Hardkiss потішили одеську публіку великим весняним концертом. Свій образ Юлія Саніна продемонструвала лише зараз, однак він викликав шквал захвату в мережі, адже зірка показала себе кардинально іншою.

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Зухвалий образ Юлії Саніної

Співачка з'явилась на сцені в приталених білих джинсах, довгому кремовому піджаку зі смугастою вставкою та обтислому нюдовому топі з чорними малюнками та довгими рукавами. Відвертий верх дозволив фронтвумен The Hardkiss оголити підтягнутий животик та засвітити прес. Вбрання вона доповнила масивними аксесуарами – ланцюгами на шию, браслетами, сережками кільцями та каблучками, що виглядало досить епатажно.

Однак найбільше уваги привернув не сміливий одяг зірки, а її нова зачіска. Особистий стиліст вклав довге волосся Юлії Саніної в дрібні об'ємні кучері, які нагадують хімічну завивку. З цією укладкою артистка була схожа на джазову діву, а деякі користувачі побачили в ній Настю Каменських. Зухвалу зачіску довершив розкішний макіяж з широкими чорними стрілками, блакитною підводкою та рум'янами.



Юлія Саніна з об'ємними кучерями / Фото Instagram /@the_hardkiss



Юлія Саніна з об'ємними кучерями / Фото Instagram /@slavachaika

Реакція мережі на зміну іміджу Юлії Саніної