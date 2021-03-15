На днях группа The Hardkiss выступила с концертом в Одессе. Для долгожданного появления перед публикой фронтвумен коллектива решилась сменить имидж. Юлия Санина появилась на сцене с объемными кудрями и в дерзком топе.

12 марта The Hardkiss порадовали одесскую публику большим весенним концертом. Свой образ Юлия Санина продемонстрировала только сейчас, однако он вызвал шквал восторга в сети, ведь звезда показала себя кардинально другой.

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Дерзкий образ Юлии Саниной

Певица появилась на сцене в обтягивающих белых джинсах, длинном кремовом пиджаке с полосатой вставкой и облегающей нюдовом топе с черными рисунками и длинными рукавами. Откровенный верх позволил фронтвумен The Hardkiss обнажил подтянутый животик и засветить пресс. Наряд она дополнила массивными аксессуарами-цепями на шею, браслетами, серьгами кольцами и перстнями, что выглядело довольно эпатажно.

Однако больше всего внимания привлекла не смелая одежда звезды, а ее новая прическа. Личный стилист уложил длинные волосы Юлии Саниной в мелкие объемные кудри, которые напоминают химическую завивку. С этой укладкой артистка была похожа на джазовую диву, а некоторые пользователи увидели в ней Настю Каменских. Дерзкую прическу довершил роскошный макияж с широкими черными стрелками, голубой подводкой и румянами.



Юлия Санина с объемными кудрями / Фото Instagram /@the_hardkiss



Юлия Санина с объемными кудрями / Фото Instagram /@slavachaika

Реакция сети на смену имиджа Юлии Саниной