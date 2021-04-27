Юлія Саніна відповіла на пропозицію Тіни Кароль щодо крісла тренера "Голосу країни"

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно здивувала новиною про те, що вона йде з "Голосу країни". Своє крісло тренера артистка захотіла віддати колезі Юлії Саніній. Та подякувала подрузі за підтримку.

Відома українська співачка та фронтвумен рок-гурту The Hardkiss не дала однозначної відповіді, чи хотіла б вона зайняти місце тренера "Голосу країни" замість Тіни Кароль. Про це вона висловилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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Юлія Саніна щодо пропозиції крісла тренера

Артистка вирішила поспілкуватися з прихильниками через інстаграм-сторіз. Один з прихильників поцікавився щодо можливої участі Саніної в "Голосі країни-12".

Я дуже завжди вдячна Тіні за теплі слова й за довіру. Але Володимир Завадюк (продюсер проєкту, – Showbiz 24) поки що не телефонував. Тому нічого не можу сказати щодо цього,

– заявила Юлія Саніна.



Юлія Саніна / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про відхід Тіни Кароль з "Голосу країни"