Їй важливо прожити, – Юлія Саніна розповіла про співпрацю з Тіною Кароль

Джерело:"Зірковий шлях"
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відверто розповіла, як їй працювалося з Тіною Кароль під час створення пісні "Вільна". Вона зізналася, що колаборація була чудовою. Також артистка поділилася, що дуети з деякими іншими виконавцями не відбулися.
Юлія Саніна дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про особисте життя, творчість колективу та співпрацю з іншими артистами.
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Прем'єра пісні Тіни Кароль та Юлії Саніної "Вільна" спричинила справжній фурор в українському шоу-бізнесі. Лідерка гурту The Hardkiss розповіла, що з колегою по сцені їй працювалося пречудово.
Тіна – "Людина – оголений нерв". Для неї важливо прожити, донести думку, у неї є своя філософія та глибина, які вона показує через творчість,
– зазначила Юлія.
Тіна Кароль та Юлія Саніна – "Вільна": дивіться відео онлайн
Саніна також розповіла про співпрацю з Монатіком, разом із яким записала пісню "Кобра": "Діму я називаю "Людина – свято". Він прийшов, зробив свято і пішов".
Вони дуже різні, але в повсякденному житті ставляться до мене чудово. В артиста таке життя, що знайти друзів – неможливо,
– наголосила Саніна.
Монатік та Юлія Саніна – "Кобра": дивіться відео онлайн
Співачка зізналася, що були й такі дуети, що скасувалися. Зокрема, планувалася співпраця зі Святославом Вакарчуком та гуртом ONUKA. Були навіть демо-записи пісень, проте, коли музиканти розуміли, що робота не виходить, покидали її.
Інтерв'ю Юлії Саніної: дивіться відео онлайн