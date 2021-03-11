Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася подробицями стосунків з чоловіком. Вона зізналася, що багато років жила з коханим та його батьками, проте захотіла бути господинею у власному домі. Також артистка розповіла, що чоловік інколи ревнує її.

Під час відвертого інтерв'ю Юлія Саніна розповіла про ревнощі чоловіка, конфлікти у сім'ї та життя з його батьками. Співачка поділилася, що раніше часто сварилася з коханим.

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Юлія Саніна про ревнощі чоловіка

Артистка перебуває у шлюбі з креативним керівником гурту The Hardkiss Валом Бебком. Юлія поділилася, що останнім часом вона дуже змінилася, стала впевненішою у собі. Це позначилося на увазі з боку протилежної статі, якої стало набагато більше. Саніна зізналася, що інколи увага інших чоловіків викликає ревнощі у її обранця.

Він звертає увагу, коли я комусь усміхаюся або обіймаю,

– зазначила виконавиця.

Проте Юлія каже, що не провокує коханого і вдома є дуже домашньою та турботливою. Їй подобається доглядати за своєю сім'єю та створювати для рідних затишок у домі.

Вдома я відпочиваю. Накопичую енергію. Мені подобається смачно готувати, люблю, коли вдома чисто. Раз на тиждень готую борщ – зелений або червоний,

– розповіла Саніна.

Складний період у стосунках Саніної та Бебка

Виконавиця пригадала один із найскладніших моментів у стосунках з коханим. Вона розповіла, що багато років жила з батьками Вала. У той період між закоханими виникали конфлікти та непорозуміння. Деякі моменти пригнічували Юлію, адже вона прагнула бути господинею у власному домі.

З батьками Вала у мене прекрасні стосунки. Здається, що вони більше люблять мене, ніж його. Конфлікти були з Валом. Було бажання бути господинею у себе вдома, на своїй кухні, ходити голою по дому. Це банальні речі, які не можна дозволити собі, коли живеш із батьками,

– поділилася знаменитість.

Зараз подружжя живе у власному заміському будинку. Там навіть є студія звукозапису. Саніна поділилася, що вже давно вони з чоловіком не розділяють кохання і роботу: "Ми підтримуємо, доповнюємо один одного, як пазли. Вже багато років нам цікаво разом, напевно, ще й через роботу".

Інтерв'ю Юлії Саніної: дивіться відео онлайн