Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась подробностями отношений с мужем. Она призналась, что много лет жила с любимым и его родителями, однако захотела быть хозяйкой в собственном доме. Также артистка рассказала, что муж иногда ревнует ее.

Во время откровенного интервью Юлия Санина рассказала о ревности мужа, конфликтах в семье и жизни с его родителями. Певица поделилась, что раньше часто ссорилась с любимым.

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Юлия Санина о ревности мужа

Артистка состоит в браке с креативным руководителем группы The Hardkiss Валом Бебко. Юлия поделилась, что в последнее время она очень изменилась, стала увереннее в себе. Это сказалось на внимании со стороны противоположного пола, которого стало гораздо больше. Санина призналась, что иногда внимание других мужчин вызывает ревность у ее избранника.

Он обращает внимание, когда я кому-то улыбаюсь или обнимаю,

– отметила исполнительница.

Однако Юлия говорит, что не провоцирует любимого и дома является очень домашней и заботливой. Ей нравится заботиться о своей семье и создавать для родных уют в доме.

Дома я отдыхаю. Накапливаю энергию. Мне нравится вкусно готовить, люблю, когда дома чисто. Раз в неделю готовлю борщ – зеленый или красный,

– рассказала Санина.

Сложный период в отношениях Саниной и Бебко

Исполнительница вспомнила один из самых сложных моментов в отношениях с любимым. Она рассказала, что много лет жила с родителями Вала. В тот период между влюбленными возникали конфликты и недоразумения. Некоторые моменты угнетали Юлию, так как она стремилась быть хозяйкой в собственном доме.

С родителями Вала у меня прекрасные отношения. Кажется, что они больше любят меня, чем его. Конфликты были с Валом. Было желание быть хозяйкой у себя дома, на своей кухне, ходить голой по дому. Это банальные вещи, которые нельзя позволить себе, когда живешь с родителями,

– поделилась знаменитость.

Сейчас супруги живут в собственном загородном доме. Там даже есть студия звукозаписи. Санина поделилась, что уже давно они с мужем не разделяют любовь и работу: "Мы поддерживаем, дополняем друг друга, как пазлы. Уже много лет нам интересно вместе, наверное, еще и из-за работы".

Интервью Юлии Саниной: смотрите видео онлайн