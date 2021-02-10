Юлія Саніна розповіла про райдер і найменший гонорар гурту The Hardkiss

Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилась деталями музичної кар'єри. Зірка назвала три головні пункти райдеру та зізналась, що найменший гонорар за виступ колективу становив від 10 до 20 тисяч гривень.

Учасниця проєкту "Танці з зірками" Юлія Саніна дала коротке інтерв'ю ведучій Олександрі Кучеренко. Всього за три хвилина знаменитість встигла поділитися подробицями музичної кар'єри та розсекретити цікаві деталі.

Читайте також У светрі та зі стильною зачіскою: Юлія Саніна показала миле фото з собачкою

Юлія Саніна про райдер The Hardkiss

Артистка зізналась, що перші три пункти райдеру гурту The Hardkiss стосуються не технічних нюансів чи їжі в гримерці, а представлення музикантів публіці.

Не називати мене співачко. Називати мене фронтвумен або лідеркою. Правильно писати гурту The Hardkiss. І щоб ведучий не оголошував нас занадто пафосно,

– розповіла Юлія Саніна.

Юлія Саніна про найменший гонорар і найдорожчий кліп The Hardkiss

Вона також зізналась, що найменший гонорар, який отримувала за виступ з музикантами, становив від 10 до 20 тисяч гривень. Однак це було на початку кар'єри The Hardkiss, адже після участі в Національному відборі на Євробачення-2016 вони здобули шалену популярність.

Юлія Саніна поділилася й іншими деталями. Так, вона зізналась, що найдорожчий кліп за всю історію колективу 45 тисяч доларів – понад один мільйон гривень. Це відео на пісню "Гора", яку гурт представив у квітні минулого року. Ролик зняли в згорілому лісі під Києвом, а лідерка The Hardkiss приміряла безліч ефектних образів.