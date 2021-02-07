У светрі та зі стильною зачіскою: Юлія Саніна показала миле фото з собачкою
Відома співачка Юлія Саніна часто ділиться різними фото з шанувальниками. Днями зірка продемонструвала новий образ та показала світлину з домашньою улюбленицею.
Джерело:інстаграм Юлії Саніної
Фронтвумен гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна, оприлюднила новий кадр на своїй сторінці. Вона замилувала мережу фото з собакою.
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Нове фото Юлії Саніної
Українська співачка позувала в ніжній домашній фотосесії. Вона постала в комфортному, але не менш стильному одязі від українського бренду. Юлія Саніна обрала блакитні широкі клітчасті штани та теплий гарний светр пастельного кольору.
Співачка доповнила такий образ сережками-камінцями та каблучками. Стилісти зробили зірці розкішну зачіску, заплівши волосся та зв'язавши коси у два пучки. Look Юлія Саніна довершила фірмовим макіяжем. Вона підкреслила очі золотистими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.
"Гріємось", – підписала фото Юлія Саніна. На фото артистка позувала разом із собакою, яку сім'я зірки назвала Бусинкою.
Юлія Саніна з собачкою / Фото з інстаграму Юлії Саніної
Шанувальники поділилися враженнями від миловидних світлин:
- Юлю, така краса, а не фото! Задихаюсь від ніжності;
- Дві бусинки;
- Які ж ви хороші;
- Два наших сонечка;
- Дуже красиві;
- Милі;
- Просто супер.
Юлія Саніна з собачкою / Фото з інстаграму Юлії Саніної
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