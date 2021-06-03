Юлія Саніна прогулялась Києвом у стильному повсякденному образі

Фронтвумен популярного гурту The Hardkiss Юлія Саніна рідко показує назагал буденне життя. Однак цього разу зірка поділилася кадром, зробленим під час прогулянки Києвом. Для виходу вона обрала комфортне вбрання.

Якщо на сцені Юлія Саніна демонструє зухвалі епатажні образи, то у звичайному житті віддає перевагу зручним речам у пастельних тонах. Це зірка вкотре довела, вийшовши на прогулянку літнім Києвом.

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На вулицях столиці співачка фотографувалася у стильному костюмі м'ятно-бірюзового кольору. Він складався з вкороченого світшота з зображенням пальми та штанів кльош. Повсякденний образ Юлія Саніна довершила білими кросівками і крислатою панамою коричневого кольору з зображенням ромашки.

"Місцева", – лаконічно написала фронтвумен гурту The Hardkiss.

Юлія Саніна на прогулянці в Києві / Фото з інстаграму співачки

Мабуть, стильний головний убір Юлія Саніна підібрала для того, аби залишитися непоміченою. Судячи з коментарів друзів і фанів, артистці це вдалося: