Если на сцене Юлия Санина демонстрирует дерзкие эпатажные образы, то в обычной жизни предпочитает удобные вещи в пастельных тонах. Это звезда в очередной раз доказала, выйдя на прогулку по летнему Киеву.

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На улицах столицы певица фотографировалась в стильном костюме мятно-бирюзового цвета. Он состоял из укороченного свитшота с изображением пальмы и брюк клеш. Повседневный образ Юлия Санина довершила белыми кроссовками и широкополой панамой коричневого цвета с изображением ромашки.

"Местная", – лаконично написала фронтвумен группы The Hardkiss.

Юлия Санина на прогулке в Киеве / Фото из инстаграма певицы

Видимо, стильный головной убор Юлия Санина подобрала для того, чтобы остаться незамеченной. Судя по комментариям друзей и фанов, артистке это удалось: