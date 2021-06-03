Якщо на сцені Юлія Саніна демонструє зухвалі епатажні образи, то у звичайному житті віддає перевагу зручним речам у пастельних тонах. Це зірка вкотре довела, вийшовши на прогулянку літнім Києвом.
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На вулицях столиці співачка фотографувалася у стильному костюмі м'ятно-бірюзового кольору. Він складався з вкороченого світшота з зображенням пальми та штанів кльош. Повсякденний образ Юлія Саніна довершила білими кросівками і крислатою панамою коричневого кольору з зображенням ромашки.
"Місцева", – лаконічно написала фронтвумен гурту The Hardkiss.
Юлія Саніна на прогулянці в Києві / Фото з інстаграму співачки
Мабуть, стильний головний убір Юлія Саніна підібрала для того, аби залишитися непоміченою. Судячи з коментарів друзів і фанів, артистці це вдалося:
- "Я тебе не впізнала";
- "Не впізнала спочатку";
- "Не впізнати зовсім";
- "Дуже стильно";
- "Ой, який цікавий образ".