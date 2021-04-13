Юлія Саніна вразила образом у шкіряній куртці за 20 тисяч гривень

На сцені фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна демонструє епатажні зухвалі образи, а в буденному житті одягається просто та зі смаком. Співачка продемонструвала новий аутфіт у гольфі та шкірянці за 20 тисяч гривень.

В особистому профілі з понад півмільйонною аудиторією Юлія Саніна похизувалася образом від українського бренду Wildwood. Вона поєднала теплий червоний гольф з білою шкіряною курткою зі сріблястою фурнітурою, численними кишенями і ремінцем.

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Вартість стильної шкірянки на офіційному сайті становить 720 доларів – 20 тисяч гривень. Однак не лише брендовий одяг повернув увагу фоловерів, а й бездоганний вигляд лідерки The Hardkiss. Вона розпустила і вклала рівно довге волосся та нанесла легкий ледь помітний макіяж, нафарбувавши лише великі блакитні очі.

Дорогі образи українських знаменитостей: