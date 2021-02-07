У светрі та зі стильною зачіскою: Юлія Саніна показала миле фото з собачкою

Відома співачка Юлія Саніна часто ділиться різними фото з шанувальниками. Днями зірка продемонструвала новий образ та показала світлину з домашньою улюбленицею.

Фронтвумен гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна, оприлюднила новий кадр на своїй сторінці. Вона замилувала мережу фото з собакою.

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Нове фото Юлії Саніної

Українська співачка позувала в ніжній домашній фотосесії. Вона постала в комфортному, але не менш стильному одязі від українського бренду. Юлія Саніна обрала блакитні широкі клітчасті штани та теплий гарний светр пастельного кольору.

Співачка доповнила такий образ сережками-камінцями та каблучками. Стилісти зробили зірці розкішну зачіску, заплівши волосся та зв'язавши коси у два пучки. Look Юлія Саніна довершила фірмовим макіяжем. Вона підкреслила очі золотистими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

"Гріємось", – підписала фото Юлія Саніна. На фото артистка позувала разом із собакою, яку сім'я зірки назвала Бусинкою.



Юлія Саніна з собачкою / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Шанувальники поділилися враженнями від миловидних світлин:

Юлю, така краса, а не фото! Задихаюсь від ніжності;

Дві бусинки;

Які ж ви хороші;

Два наших сонечка;

Дуже красиві;

Милі;

Просто супер.



Юлія Саніна з собачкою / Фото з інстаграму Юлії Саніної