З довгим кучерявим волоссям: Потап показав, як виглядав у 18 років – фото підірвало мережу
Продюсер і репер Потап полюбляє відшукувати в архівах свої кумедні фото та демонструвати їх публіці. Він показав світлину, на якій позує 18-річним і з довгими кучерявим волоссям. Кадр розлетівся мережею.
Джерело:інстаграм Потапа
У шоу-бізнесі Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) вже понад 20 років. За цей час стиль та імідж артиста особливо не змінювався. Однак до початку музичної кар'єри майстер спорту з водного полу виглядав зовсім по-іншому.
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Архівне фото 18-річного Потапа
Потап сфотографувався у світлих джинсах і сірій футболці з принтом. У підлітковому віці він був худим і носив довге волосся. Саме золотисті кучері вразили фоловерів зірки, які звикли бачити його з поголеною головою.
Сам репер зізнався, що на цьому фото йому лише 18 років. Тоді він займався спортом і навіть мріяти не міг, що стане заслуженим артистом України.
Потап у 18 років / Фото Instagram / @realpotap
Реакція мережі на архівне фото Потапа
Архівна світлина викликала фурор у мережі. За лічені години допис набрав понад 36 тисяч лайків та сотні реакцій. Від коментарів не втрималося чимало зіркових друзів продюсера – Олексій Дурнєв, Андрій Бєдняков, Вікторія Булітко, Тимур Родрігез, Ревва Олександр, а модель Даша Астаф'єва порівняла Потапа з австралійським актором Гітом Леджером. "Гіт Леджер, якого ми заслужили", – з гумором написала красуня. Прихильники репера були не менш красномовні:
- Вам пасує з волоссям. Як з серіалу "Район Беверлі-Гіллз";
- Схожий на Меттью Мак-Конагей;
- На цьому фото на Юрка Юрченка схожий;
- Як же вашим з Настею дітям пощастить з волоссям, раз в обох така шевелюра розкішна;
- Бон Джові;
- Олег Винник на мінімалках.
Реакція зірок на фото Потапа / Скриншот з інстаграму
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