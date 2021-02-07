В свитере и со стильной прической: Юлия Санина показала милое фото с собачкой
Известная певица Юлия Санина часто делится различными фото с поклонниками. На днях звезда продемонстрировала новый образ и показала фотографию с домашней любимицей.
Источник:Инстаграм Юлии Саниной
Фронтвумен группы The Hardkiss, певица Юлия Санина, обнародовала новый кадр на своей странице. Она очаровала сеть фото с собакой.
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Новое фото Юлии Саниной
Украинская певица позировала в нежной домашней фотосессии. Она предстала в комфортной, но не менее стильной одежде от украинского бренда. Юлия Санина выбрала голубые широкие клетчатые брюки и теплый красивый свитер пастельного цвета.
Певица дополнила такой образ серьгами-камнями и кольцами. Стилисты сделали звезде роскошную прическу, заплетя косы в два пучка. Look Юлия Санина довершила фирменным макияжем. Она подчеркнула глаза золотистыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.
"Греемся", – подписала фото Юлия Санина. На фото артистка позировала вместе с собакой, которую семья звезды назвала Бусинкой.
Юлия Санина с собачкой / Фото из Инстаграма Юлии Саниной
Поклонники поделились впечатлениями от милых фотографий:
- Юля, такая красота, а не фото! Задыхаюсь от нежности;
- Две бусинки;
- Какие же вы хорошие;
- Два наших солнышка;
- Очень красивые;
- Милые;
- Просто супер.
Юлия Санина с собачкой / Фото из Инстаграма Юлии Саниной
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