Юлія Саніна підтримала збірну України на Олімпіаді-2020: промовисте фото
Джерело:інстаграм Юлії Саніної
У Токіо розпочалися Олімпійські ігри 2020. Українці всім серцем вболівають за співвітчизників. Популярний гурт The Hardkiss у день відкриття Олімпіади оприлюднив промовисте фото та побажав спортсменам успіхів.
У Токіо розпочалася запекла боротьба за медалі на Олімпіаді-2020. Українські спортсмени готуються до змагань та отримують багато слів підтримки від інших українців. Зокрема від знаменитостей.
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The Hardkiss підтримали українців на Олімпіаді-2020
Олімпійські ігри стали однією з найочікуваніших подій року. Юлія Саніна разом зі своїм колективом The Hardkiss у день відкриття змагань підтримала спортсменів. Вона оприлюднила фотографію, на якій позувала зі святковою зачіскою та макіяжем, а з одягу обрала символічну блакитно-жовту футболку з написом Ukraine. Біля неї також були колеги з гурту, які щиро усміхалися.
Вже сьогодні! Відкриття літньої Олімпіади! Цього року 157 спортсменів представлятимуть Україну в Токіо. Бажаємо їм настрою та перемог! Пишаємося вами! Ви круті!
– написала Юлія під фото.
The Hardkiss підтримали Україну на Олімпіаді-2020 / Фото з інстаграму Юлії Саніної
У коментарях під публікацією підписники Саніної також висловлюють підтримку українським спортсменам і бажають їм перемог.
- "Вболіваємо за наших!"
- "Найкращі!"
- "Україна – вперед! Ми з вами!"
- "Вперед, рідненькі!"
- "Бажаю перемог нашим спортсменам!"
Однак деякі користувачі мережі звернули увагу на те, що підтримку українцям Юлія висловила російською мовою. Це викликає обурення.
- "Чому про представництво України написано російською мовою?"
Також один з підписників Саніної переклав її допис і написав його в коментарях українською. Таким чином він показав, як можна було написати ті ж слова, тільки рідною мовою.
Коментар під дописом Юлії Саніної / Скриншот інстаграм-сторінки співачки