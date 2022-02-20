Юлія Саніна підкорила образом у смарагдовому костюмі: стильні фото з відпочинку
Джерело:інстаграм Юлії Саніної
Українська артистка та фронтвумен гурту The Hardkiss поділилась з шанувальниками новими фото. На них зірка позувала у сатиновому смарагдовому костюмі.
Фронтвумен відомого гурту The Hardkiss Юлія Саніна перебуває на відпочинку з чоловіком та сином. Вона опублікувала новий знімок з відпустки.
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Образ Юлії Саніної
Виконавиця позувала посеред листя у стильному аутфіті. Вона постала перед камерою у чорному кроп-топі та сатиновому костюмі смарагдового кольору. Комплект від українського бренду за майже 3 тисячі гривень складався з блузки оверсайз та широких штанів.
Юлія Саніна доповнила образ численними аксесуарами: кількома золотими ланцюжками з підвісками, сережками-підвісками у вигляді сердець та сонцезахисними окулярами.
Співачка зібрала волосся у кінський хвіст, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі вишневими тінями й стрілками, а губи нафарбувала помадою.
Юлія Саніна / Фото з інстаграму зірки
Юлія Саніна / Фото з інстаграму зірки
Нові фото Юлії Саніної з відпустки зібрали вже понад 10 тисяч вподобань та безліч коментарів:
- "Фото нереальні з відпустки";
- "Які кубики";
- "Вау, фігура вогонь";
- "High fashion на островах";
- "Яка ж ви красива";
- "Які фотки";
- "Ви дуже гарна";
- "Це пожежа".