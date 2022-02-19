Поки DOROFEEVA випускає хіти, знімає кліпи та дає сольні концерти, Позитив лише готує перше відео та альбом. Зараз він учасник Mozgi, тож виступає на фестивалях, концертах і корпоративах лише у складі чоловічого гурту. Повертатися на сцену з Надею Дорофєєвою артист не буде, адже історія "Время и Стекло" вже відгриміла. Зірки не спокушаються навіть на шалені гонорари за приватні вечірки.

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Гурт "Время и Стекло" давно закритий. На корпоративи їздить Дорофєєва, а якщо замовляють, ми не виступаємо. Якщо Позитива обговорювати, то він теж сольний артист, який незабаром випустить альбом,

– розповів Позитив.

Надя Дорофєєва та Позитив / Фото з інстаграму

Він визнає, що реліз його сольного альбому справді затягнувся: "Ми його вже довго готуємо, всі зачекалися". Репер пояснив, що все через шалений графік гурту Mozgi.

Були дуже-дуже веселі корпоративи, у нас не було вільного дня,

– зізнався Позитив.

Цікаво, днями Позитив зізнався, що ініціаторкою розпаду "Время и Стекло" була саме Надя Дорофєєва. Вона, як і кожна дівчинка з дуету, мріяла про сольну кар'єру.